7/10

2014-15 | GARA-7 VS HOUSTON 100-113 | Chris Paul e soci sono poi crollati definitivamente in gara-7 a Houston, in una partita in cui non sono praticamente mai stati in vantaggio e in cui non sono bastati i 27 di Blake Griffin e i 26 di un distrutto CP3. Per anni i membri di quella squadra avrebbero rimpianto di non essere riusciti ad avanzare alle finali di conference, dove avrebbero affrontato gli Warriors poi campioni NBA per la prima volta nella loro storia