Denver, modulo per "salire su carro vincitori"

I Nuggets non sono mai stati una delle squadre più glamour della NBA e non hanno moltissimi tifosi fuori dalla loro città come accade per esempio per i loro avversari in finale di Conference, i Los Angeles Lakers. Ma ora, con l'eliminazione a sorpresa dei Clippers, la squadra del Colorado è sotto i riflettori e in tanti si stanno scoprendo loro estimatori e tifosi. Giocando su questa improvvisa attenzione sui social della squadra è apparso un divertente modulo da compilare per ‘salire sul carro dei vincitori’ (‘Official bandwagon application for the Denver Nuggets’, si legge). Vengono richiesti nome, cognome e la data da cui si è diventati tifosi: tra le opzioni ‘la scorsa settimana’ e ‘quando ho realizzato che avrebbero sfidato i Lakers”. Poi un piccolo test per saggiare la conoscenza del roster da parte dell’aspirante tifoso con le foto di tre giocatori (ovviamente né Jokic né Murray) e la richiesta di riconoscerli (vediamo se li beccate). Ancora sotto si chiede di nominare le squadre di cui si è stati tifosi in precedenza, per quanto tempo e la ragione della rottura. Una trovata sicuramente divertente anche perché in effetti – modulo o no – la corsa per salire sul carro dei Nuggets è molto affollata.