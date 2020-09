“Scendi in campo”: da oggi la nuova iniziativa NBA

Basta un’immagine e/o un video per provare a vincere i fantastici premi messi a disposizione dalla NBA e dai suoi sponsor: l’obiettivo è quello di ottenere i voti di una giuria che indicherà quali saranno stati gli appassionati più convincenti e che meritano di ricevere il canestro e i tanti altri riconoscimenti CLICCA QUI PER PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA

Quattro settimane di tempo per tutti gli appassionati di pallacanestro dai 16 anni in su per concorrere e convincere la giuria con immagini e video di meritare il canestro NBA e gli altri premi messi in palio dalla nuova iniziativa dal titolo “Scendi in campo” - costretta in parte a cambiare il suo schema classico di partecipazione a causa della pandemia da Covid-19. Un coinvolgimento diventato per forza di cose virtuale - nella speranza di poter tornare il prima possibile a colorare i tanti campetti e playground nelle città italiane. In alternativa quest’anno il concorso prevede una semplice procedura: iscriversi al portale a cui si può accedere da questo link (CLICCA QUI), caricando poi a sistema le foto e i video girati e registrati spiegando alla giuria quali siano le ragioni per le quali meritate di ricevere il canestro NBA - anche in sostituzione di quello non più in perfette condizioni che avete a disposizione - e tutti gli altri premi. Semplice, no? Basta prendere il vostro smartphone e iniziare a registrare!

Quattro settimane per partecipare, il 22 ottobre i nomi dei vincitori Prendete nota e segnate le tre date fondamentali dell’iniziativa promossa dalla NBA in collaborazione con Gatorade: la prima è il 17 settembre, il giorno di inizio del contest, momento dal quale si potranno caricare nel portale foto e video creative per cercare di convincere la giuria a ricevere il premio. L’idea è quella di comunicare le ragioni, gli stimoli e le motivazioni per le quali è giusto che sia tu a vincere il canestro. Quattro settimane di tempo, fino al 15 ottobre - ecco la seconda data da tenere a mente - in cui cercare di architettare la posa e lo sketch migliore per attirare attenzione e consensi. E poi? Dopo aver inviato le proprie immagini alla NBA, non bisogna fare altro che aspettare il 22 ottobre (ormai lo avete capito, questo è il terzo step) - la giornata in cui verranno proclamati i vincitori dell’esclusivo canestro NBA e di tutti gli altri premi in palio.