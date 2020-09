Giannis batte LeBron: i voti completi. CLASSIFICA

Sono 101 i pareri richiesti per assegnare il premio di MVP NBA, 12 giocatori hanno ricevuto almeno una indicazione. Ogni votante è chiamato a esprimere una preferenza dal primo al quinto posto: 10 punti per il primo, 7 per il secondo, 5 per il terzo, 3 per il quarto e 1 per il quinto. Sulla base di questi calcoli ecco la classifica completa del premio di MVP NBA 2019-20 che ha visto trionfare per la seconda volta in fila Giannis Antetokounmpo