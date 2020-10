George Karl è stato l’allenatore di DeMarcus Cousins — ai Sacramento Kings — per poco più di un anno, sul finire della stagione 2014-15 ( 30 partite, 19 delle quali perse ) e poi per tutto il 2015-16 , campionato concluso dalla franchigia della capitale della California con il record di 33 gare vinte e 49 perse . Di quella squadra Cousins era il miglior marcatore (un battito di ciglia sotto i 27 a sera) e il miglior rimbalzista (11.5 di media) ma non per questo i rapporto con il suo allenatore sono mai stati idilliaci , né durante la stagione, né dopo. Il centro 4 volte All-Star (una proprio nel 2016, in maglia Kings) ha definito Karl “una mente pazzesca, ma il peggior allenatore che io abbia mai avuto” , mentre sembra che le parti più “piccanti” del libro pubblicato dall’ex coach dei Seattle Supersonics finalisti NBA nel 1996 (“ Furious George ”) riguardassero anche il suo centro nel periodo a Sacramento — parti che però sono state stralciate dalla versione definitiva mandata in stampa.

Botta e risposta via social

Ora i due sono tornati a stuzzicarsi via Twitter, e il primo colpo ancora una volta è partito dalla tastiera dell’ex allenatore, che ha indicato con due parole — nome e cognome del giocatore, DeMarcus Cousins — il giocatore da lui “più odiato 10 anni fa e più odiato ora”. Non si è fatta attendere la risposta social di Cousins: “Resto concentrato. Non permetterò certo che mi possano far crollare. Vivo e imparo”, il criptico tweet del centro ex Lakers, che aveva iniziato la stagione in gialloviola prima di disintegrarsi il crociato del ginocchio in estate e non aver più messo piede in campo da allora.