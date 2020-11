La sua stagione da rookie si è ufficialmente conclusa, ma sembra che i social media manager della sua squadra non se ne siano troppo accorti: Nicolò Melli continua a essere uno dei bersagli preferiti dell’account Twitter dei New Orleans Pelicans. A fine ottobre sulla timeline Twitter di @Pelicans è stato riproposto infatti il video del giocatore azzurro, microfono in mano, impegnato in una versione definita “strappacuore” di “Ain’t no mountain high enough”, il classico di Marvin Gaye — canzone che Melli era stato “costretto” a intonare durante uno dei primi scrimmage a porte aperte della squadra, per l’ilarità di un veterano come Jrue Holiday e dei tifosi accorsi all’arena. “Really?” (Davvero?), la divertita reazione twittata dal n°20 di New Orleans alla ricomparsa di un video che probabilmente avrebbe preferito dimenticare, reazione cui l’account dei Pelicans ha risposto col sorriso: “Diamo soltanto alla gente ciò che la gente vuole”.