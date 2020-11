Non si ferma il mercato dei campioni NBA in carica che aggiungono sotto canestro un altro giocatore d’esperienza che ha iniziato la sua carriera - senza mai vestirne la maglia - con i Lakers. Marc Gasol, uno dei lunghi più ambiti di questa free agency, ha deciso di firmare un biennale con la squadra di Los Angeles, lasciando così a mani vuote diverse contender che avevano messo sul piatto anche cifre superiori (a partire dai suoi Raptors, che hanno cercato in tutti i modi di trattenerlo). Per il fratello di Pau - la prima coppia di fratelli della storia NBA a vestire la maglia dei Lakers, che scelsero Marc nel lontano 2007 con la n°48, prima di scambiarlo con Memphis proprio per mettere sotto contratto Pau - un contratto al minimo salariale da 2.56 milioni dollari a stagione. Un affare che prima di andare in porto ha richiesto diverse operazioni da parte di Rob Pelinka per liberare spazio salariale: i Lakers infatti hanno spedito JaVale McGee a Cleveland assieme a una scelta al secondo giro al Draft, ricevendo in cambio i contratti di Jordan Bell e Alfonzo McKinnie. Per far “funzionare” la trade, visto che la player option incassata da McGee era di 4.2 milioni di dollari, i Lakers hanno dovuto rendere almeno parzialmente garantiti i contratti dei due giocatori arrivati dall'Ohio: nel caso di Bell, 580.000 dollari prima di tagliare il suo contratto e “spalmarlo” sui prossimi tre anni per fare spazio; discorso diverso per McKinnie, che invece entrerà a far parte della rotazione, ottenendo tutti i suoi 1.7 milioni di dollari.