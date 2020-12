17/23 ©Getty

Pessima serata per i Knicks (non una novità) che nel secondo tempo non riescono a stare in scia degli ospiti e chiudono tirando con meno del 39% dal campo, nonostante i 25 punti con 11/15 dal campo di Julius Randle. Il peggiore tra i padroni di casa a livello offensivo è RJ Barrett: 10 punti con 2/15 al tiro e 0/6 dalla lunga distanza. Impossibile evitare la sconfitta con queste cifre, in una serata in cui i Knicks perdono anche Obi Toppin per un infortunio al polpaccio per un paio di settimane