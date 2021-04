Durant show con Indiana, Houston sorprende i Bucks

10/17

Nella sua serata perfetta al tiro, Tim Hardaway Jr. segna 17 punti in fila nel quarto periodo, portando così il suo bottino personale a quota 42 - massimo in carriera, a -3 da quello fatto registrare da suo padre in carriera in NBA (45 punti nel 1997). Il n°11 di Dallas tira 13/23 dal campo, 6/10 dall’arco, 10/10 ai liberi, aggiungendo anche 3 assist in un match in cui il secondo miglior realizzatore è Trey Burke ferma a quota 15 in uscita dalla panchina. Resta a guardare per 48 minuti invece Nicolò Melli, che non mette piede in campo per scelta di coach Carlisle

VIDEO | GUARDA I 42 PUNTI DI TIM HARDAWAY JR.