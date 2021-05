Lakers battuti dai Raptors, Simmons sulla sirena

13/24

Alla sirena finale sono 49 punti per Giannis Antetokounmpo - massimo stagionale e terza miglior prestazione in carriera - raccolti accettando la sfida della difesa di Brooklyn che mette in marcatura su di lui DeAndre Jordan, lasciandogli spazio per il tiro: il n°34 dei Bucks risponde tentando 36 conclusioni (mai così tante per lui in NBA, il precedente record era 31) e trovando il fondo della retina in 21 occasioni, aggiungendo anche 8 rimbalzi, 4 assist e un mortifero 4/8 dall'arco. Una grande lezione e iniezione di fiducia anche in vista dei playoff

