Con la vittoria in gara-4, i Phoenix Suns hanno coronato un anno eccezionale tornando alle finali di conference dopo 11 anni dall’ultima volta. Per Chris Paul, fenomenale nella serie contro Denver, si tratta del primo "cappotto" per 4-0 in carriera, e torna alle finali di conference per la seconda volta — deciso a vendicare il brutto ricordo di quelle del 2018 con Houston Condividi:

"Nel momento più duro della mia vita, Chris era lì. E ora in uno dei momenti più alti della mia carriera, Chris è ancora qui". Il rapporto tra Monty Williams e Chris Paul va oltre quello tra allenatore e giocatore e risale a un decennio fa, quando i due si sono incontrati a New Orleans ai tempi in cui la franchigia si chiamava ancora Hornets. Quella squadra riuscì a raggiungere al massimo il primo turno di playoff, venendo eliminati per 4-2 dai Los Angeles Lakers campioni NBA in carica prima della decisione di CP3 di lasciare la Louisiana per andare in California, sponda Clippers. Ma il loro rapporto è rimasto strettissimo, come testimoniato dalla vicinanza mostrata da CP3 al suo allenatore nel 2016 in occasione del tragico incidente d’auto che ha portato via la moglie di Williams, Ingrid. "È emozionante. Mont ha affrontato cose nella sua vita da cui molta gente non riesce a riprendersi" ha detto Paul dopo la gara-4 vinta contro i Denver Nuggets. “Sono felice, grato, stanco e sollevato” ha detto invece il coach. “Questi sono momenti che francamente non avrei mai pensato di poter provare. Ho una sensazione di gratitudine che non riesco neanche a spiegare”. E oggi, insieme, sono arrivati alle finali di conference, un traguardo che Williams non aveva mai raggiunto in carriera e che CP3 ha assaporato solo una volta — con un ricordo che vuole esorcizzare insieme al suo allenatore di riferimento.

Il primo cappotto di CP3 e il ricordo del 2018 approfondimento Super CP3 e Jokic espulso, Phoenix elimina Denver Nel corso della sua carriera Paul non aveva mai vinto una serie per 4-0, una particolarità che ha utilizzato per caricare ancora di più i suoi compagni prima della palla a due (“Eravamo carichi, Chris ci ripeteva continuamente che non aveva mai fatto un cappotto” ha detto Devin Booker, decisivo con i suoi 34 punti e 11 rimbalzi) e che lo ha portato a non mollare fino alla sirena finale, rivelando che “anche con 18 secondi sul cronometro continuato a rompere i cog… ai miei compagni, sono fatto così”. Serve anche questo per riportare una squadra alle finali di conference dopo 11 anni dall’ultima volta, quando i Suns guidati da Steve Nash vennero battuti in sei gare dai Lakers poi campioni NBA con Kobe Bryant. E per Chris Paul si tratta di un ritorno alle finali di conference dopo quelle del 2018 con gli Houston Rockets, nelle quali era riuscito a portare i texani in vantaggio per 3-2 nella serie prima di infortunarsi al bicipite femorale, rimanendo fuori nelle ultime due gare vinte dai Golden State Warriors poi campioni NBA. “Un paio di anni fa tutti mi davano per finito, dicendo che non ce la potevo più fare” ha detto Paul dopo il capolavoro da 37 punti realizzato a Denver. “Ma non si deve parlare di me, si deve parlare della squadra. Il nostro percorso dimostra cosa può succedere quando si crea un gruppo forte. Abbiamo una grande squadra ed è divertente farne parte”.