Mercato NBA, i voti squadra per squadra

2/60

VOTO: A- | I vice-campioni della Eastern Conference hanno confermato quasi in blocco la squadra dello scorso anno, aggiungendo un playmaker veterano in Wright e un sostituto per Onyeka Okongwu (fuori per infortunio) in Dieng. Rifirmare Collins senza dover spendere un massimo salariale è una vittoria per la dirigenza, così come l’estensione di Young per cinque anni. Bene anche al Draft con due giocatori che allungano ulteriormente una rotazione già profonda