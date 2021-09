C’è una buona e una cattiva notizia per gli appassionati di pallacanestro italiani. La buona è che tra un anno si potrà ammirare Giannis Antetokounmpo in campo in un contesto competitivo in Italia, più precisamente a Milano; la cattiva è che giocherà contro gli azzurri, rendendo la Grecia un avversario decisamente più complicato da superare nel girone C di Eurobasket 2022. Il recente MVP delle Finals ha infatti fatto capire su Twitter di voler partecipare alla prossima competizione continentale: "Prendo tutto giorno per giorno" ha detto mettendo avanti le mani, "ma non vedo l’ora di esserci!". Antetokounmpo non ha potuto partecipare al torneo pre-olimpico con la sua nazionale per via degli impegni dei playoff con i Milwaukee Bucks, ma le date di Eurobasket 2022 — che si disputerà dal 2 settembre e sarà trasmesso in esclusiva sui canali di Sky Sport — dovrebbero permettergli di seguire tutta la preparazione e di esserci per la manifestazione, infortuni permettendo. La Grecia (partita prevista per il 3 settembre) sarà una delle cinque avversarie dell’Italia insieme a Estonia (2 settembre), Ucraina (5 settembre), Croazia (6 settembre) e Gran Bretagna (8 settembre), con le partite che si svolgeranno al Forum di Assago appena fuori Milano. La fase finale — a cui accederanno solo le prime due squadre di ciascuno dei quattro gironi, con gli altri che si disputeranno a Praga, Tbilisi e Colonia — è invece prevista a Berlino dal 10 al 18 settembre. Tutto da seguire ovviamente su Sky Sport.