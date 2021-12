Record di percentuale al tiro per i Mavs

Prestazione praticamente perfetta per Dallas nella vittoria 139-107 contro New Orleans. I Mavs hanno tirato benissimo, mettendo a referto con il 68.7% la miglior percentuale dal campo in una partita nella storia della franchigia

Guidati da un Luka Doncic da 28 punti, con 11-16 dal campo e 14 assist, i Mavs hanno travolto i Pelicans 139-107, stabilendo il record di franchigia per percentuale dal campo in una singola partita. Dallas ha chiuso con 68.7% al tiro, frutto di 57 canestri su 83 tentativi (18/34 da tre, 52.9%). Si tratta della percentuale più alta vista in NBA dal 1998, e solo 17 volte una squadra ha tirato oltre il 68% in tutta la storia della lega. Oltre a Doncic tra i protagonisti della partita record Kristaps Porzingis, autore di 20 punti con 9/15 al tiro. Ancora più precisi sono stati in uscita dalla panchina Tim Hardaway Jr, con 6/9 al tiro per 16 punti, e Jalen Brunson, 7/9 e 17 punti. A fare la sua parte per il raggiungimento del record c'è stata sicuramente la pessima difesa di New Orleans. I Pelicans sono 25esimi nella lega per defensive rating, con 112.3 punti concessi agli avversari su 100 possessi.