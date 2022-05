"In America: An Anthology of Fashion": questo il tema del Met Gala 2022 tenutosi in questi giorni a New York, consueto appuntamento del primo lunedì di maggio. Si tratta del gala di beneficenza più chiacchierato e ambito di tutta America, e tra gli illustri ospiti della serata anche due superstar NBA (una di ieri, una di oggi). Che quanto a look non hanno per nulla sfigurato: anzi!