Lo ha raccontato il n°6 dei Lakers, spiegando come dopo anni da rivale dei Lakers in particolare di Kobe Bryant, nel 2018 si sia ritrovato a vestire per la prima volta la maglia dei gialloviola. Non appena la notizia è arrivata al Black Mamba, lui ci ha tenuto a sentirlo subito, mettendo le cose in chiaro con poche e semplici parole: "Ora fai parte della famiglia"

Dopo essere stati avversari e rivali per anni, nel 2018 LeBron James ha deciso di entrare a far parte della grande famiglia Lakers - per la gioia dei tifosi gialloviola e anche di Kobe Bryant, che da due anni non era più in campo con la squadra di Los Angeles ma restava uno dei grandi simboli della storia della franchigia. Un passaggio di consegne mai avvenuto del tutto - a cui poi si è aggiunto il tragico epilogo del gennaio 2020 - ma di cui lo stesso James ha raccontato qualche dettaglio in più, in particolare riportando la frase con cui Kobe ha accolto la notizia del suo arrivo ai Lakers. Nessuna diffidenza o dito puntato, ma soltanto le braccia aperte pronte ad accoglierlo: “Ora sei uno di famiglia”. Un altro modo per raccontare la grandezza di un personaggio come Bryant, in grado di riconoscere non solo lo spessore degli altri, ma di portarli dalla sua parte nel modo giusto quando di mezzo c’era una causa di importanza maggiore (come in questo caso il bene dei Lakers, poi condotti al titolo proprio da LeBron nel 2020).