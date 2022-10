Giannis da 43 domina i Nets, Lakers ancora ko

14/19

Nikola Jokic può giocare male una partita come quella contro Portland, ma non due: per il due volte MVP in carica ci sono 31 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, tirando 12/13 da due punti (0/4 invece dall’arco) e 7/7 ai liberi con un eloquente +28 di plus-minus in meno di 35 minuti. In una serata in cui Michael Porter Jr. viene tenuto a riposo per non sovraccaricare la schiena, Denver ha 18 punti da Bruce Brown e 13 dall’ex Kentavious Caldwell-Pope

VIDEO | GUARDA I 31 PUNTI DI NIKOLA JOKIC