Fanno rumore le parole di Joel Embiid - ironiche soltanto in parte - che fa presente la volontà di alcuni tifosi Sixers di non volerlo più vedere in squadra, scambiato magari per ottenere un'altra tipologia di All-Star. Ma davvero Philadelphia può pensare di stravolgere così il suo roster? Per alcuni le frasi di Embiid hanno un solo obiettivo: far capire alla sua franchigia che bisogna agire sul mercato

Nonostante il dominio nelle ultime stagioni e l’indiscussa capacità di condizionare in positivo le prestazioni sia in attacco che in difesa dei Sixers, Joel Embiid sente di non avere del tutto la fiducia dei suoi tifosi: come raccontato a Yahoo Sports, il centro di Philadelphia ha detto che una parte dei fan della Pennsylvania aspettano una sua eventuale trade: “Vogliono che io venga scambiato e cambi squadra” e a chi gli ha chiesto conferma della sua affermazione ha replicato: “Ci credo per davvero: vogliono che vada via”. Un’eventuale trattativa del genere sarebbe molto dispendiosa per chiunque voglia provare a bussare alla porta dei Sixers, per provare a mettere le mani su un giocatore da oltre 33 punti di media in questa stagione, da sei anni in fila All-Star e da almeno tre sempre nelle discussioni per accaparrarsi il premio di MVP della regular season (che non è ancora riuscito a portare a casa).