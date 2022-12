Rimbalzo. Sì, ma cosa vuol dire rimbalzo? Nell'ultima puntata di "Basket Room Daily" Alessandro Mamoli e Flavio Tranquillo - anche loro impressionati dai 27 palloni catturati da Nikola Jokic contro Charlotte, in una tripla doppia da 40 punti e 10 assist - hanno voluto mettere la lente d'ingrandimento proprio su cosa vuol dire oggi andare a rimbalzo nella NBA, su come leggere le cifre del semplice boxscore (che non fa altro che dividere i palloni recuperati in rimbalzi d'attacco o difensivi) e su come servano in realtà strumenti, anche statistici, migliori per poter davvero capire chi è un buon rimbalzista e chi invece (magari anche a fronte di eccellenti cifre) non lo è poi così tanto. Fondamentale allora partire dalle opportunità di rimbalzo che ogni giocatore ha in una gara (perché non potrà mai recuperare un pallone che non ha chance di catturare), categoria che infatti oggi viene inclusa quando si parla di percentuali di rimbalzi (ovvero quella che conta i palloni catturati tra quelli "disponibili" al giocatore).