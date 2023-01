Lakers rimontati dai Kings, Memphis 11 in fila

3/15

Dopo sette vittorie nelle precedenti otto partite si tratta del secondo ko in fila per i Knicks, a cui non servono i 32 punti di Jalen Brunson e i 21 di RJ Barrett per superare gli avversari. In una stagione comunque positiva per i newyorkesi, i problemi in casa (11-13 il record) continuano a essere di difficile situazione, con Julius Randle che entra in partita troppo tardi (6/17 al tiro per 14 punti e 15 rimbalzi) per dare una chance ai suoi, complice anche l’uscita di Mitchell Robinson per un infortunio al pollice destro

VIDEO | GUARDA I 32 PUNTI DI JALEN BRUNSON