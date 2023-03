I 10 accoppiamenti più divertenti per i playoff

22/23

Con ogni probabilità la vera finale anticipata, se mai dovesse avverarsi di nuovo. Già lo scorso anno hanno dato vita a una serie intensissima risolta solamente in gara-7 in favore di Boston, anche se su quella serie pesa come un macigno l’assenza di Khris Middleton per i Bucks (equilibrata in parte da quella di Robert Williams in casa Celtics). La scontro diretto tra Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum mette di fronte due dei pesi massimi della lega: ci sono tutti gli ingredienti per una serie for the ages