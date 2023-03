Irving-Brooks e lo scambio maglia che fa discutere

A margine della gara vinta da Memphis contro Dallas, a far sorridere è quanto capitato a Dillon Brooks - felice di scambiare e ricevere la maglia da Kyrie Irving, che tuttavia non ha fatto attenzione al gesto dell'avversario che gli stava porgendo anche la sua: "Ero distratto, pensavo alla sconfitta e a quello che dovremo fare in futuro con la squadra. La prenderò la prossima volta"

Farsi regalare a fine partita la maglia da uno dei propri idolo è uno dei tanti privilegi a disposizione dei giocatori professionisti: vantaggio che Dillon Brooks ha colto al volo al termine del match vinto contro Dallas, avventandosi sulla maglia di Kyrie Irving - da sempre uno dei suoi giocatori preferiti (“Sono un suo grande fan: è uno di quei talenti che come Kobe e Jordan riesce a giocare a un ritmo diverso dagli altri”, ha aggiunto nell’intervista post gara). Peccato che nel momento dello scambio il giocatore dei Grizzlies si sia a sua volta tolto la maglia, pronto a cederla all’avversario, che tuttavia è passato oltre senza prestare attenzione, dimenticando e non prendendo in considerazione il gesto dell’avversario. Immagini che sono subito diventate virale, e alle quali Kyrie Irving ha provato a dare una spiegazione sottolineando come la sua distrazione fosse legata ai risultati di squadra raccolti da Dallas e all’ennesima sconfitta che complica i piani dei texani: “Ho visto quanto accaduto soltanto dopo la partita, in un video. Non me ne sono reso conto. La prenderò con piacere la prossima volta, ma non questa: ero veramente concentrato sul resto, erano gesti automatici fatti senza nessun tipo di attenzione”.