4/10

"TORNEREMO A MEMPHIS PER UNA GARA-7 DAVANTI AI MIGLIORI TIFOSI DELLA NBA" — DESMOND BANE | Dopo due eccellenti partite nelle quali era sembrato il miglior giocatore della serie in gara-4 e gara-5, Bane è andato male in gara-6 come tutti i Grizzlies, segnando appena 5 dei 16 tiri tentati con 2/6 da tre per 15 punti. Le sue frasi dopo gara-5 nelle quali prometteva il ritorno in casa per la decisiva gara-7 non sono andate a buon fine