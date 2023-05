Embiid vince l'MVP: la sua reazione all'annuncio

Joel Embiid si commuove dopo l'assegnazione del titolo di Most Valuable Player per la regular season 2022-23. Ha assistito all'annuncio insieme ai suoi compagni di squadra direttamente dalla hall dell'hotel di Boston dove alloggiano i Philadelphia 76ers in vista di gara-2 contro i Boston Celtics, in diretta stanotte su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA alle 2:00

Incredulità, commozione e poi finalmente gioia, condivisa con i suoi compagni di squadra. Non poteva essere altrimenti per Joel Embiid, che dopo due secondi posti consecutivi riesce a salire sul primo gradino del podio e alzare finalmente il premio di MVP per la regular season 2022-23, battendo così la concorrenza di Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo. "Non so nemmeno da dove cominciare", ha dichiarato Embiid ai microfoni di "Inside The NBA" dopo aver vinto il premio. "È stato un percorso lungo e difficile, ho lavorato duramente e ho dovuto affrontare numerosi ostacoli e non sto parlando solo di pallacanestro. È una bella sensazione, non so che altro aggiungere, è semplicemente meraviglioso". Dopo la gioia, però, torna la concentrazione, perché stanotte i Sixers tornano in campo al TD Garden di Boston dopo la vittoria in gara-1: partita in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA a partire dalle 2:00.