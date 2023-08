Già da diversi anni ormai i protagonisti della NBA decidono di utilizzare i propri fondi investendo nel mondo del calcio. Da Giannis Antetokounmpo a Kevin Durant passando per James Harden nel mondo della MLS fino alla celebre partnership tra LeBron James e il Liverpool, in tanti nel corso degli anni hanno messo un piede nel mondo del football, o soccer come lo chiamano negli Stati Uniti. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è nientemeno che Steve Kerr: l’allenatore dei Golden State Warriors, attualmente impegnato con Team USA ai Mondiali asiatici, è entrato nel gruppo di proprietari del Real Mallorca, squadra sorpresa della Liga nella passata stagione chiusa al nono posto. Nel corso dell’estate il club è passato dalle mani di Robert Sarver, ex proprietario dei Phoenix Suns, a quelle del presidente Andy Kohlberg, grande amico di Kerr e uomo chiave per convincerlo a unirsi al board (dove c’è anche Steve Nash). “Andy e io siamo amici da tanto tempo: quest’estate eravamo assieme, mi ha spiegato questo cambio di proprietà e mi ha offerto la possibilità di entrare nel gruppo di investitori” ha spiegato Kerr. “La scorsa estate sono stato a Maiorca per vedere una partita e sono diventato un tifoso della squadra: quando mi è stata l’opportunità non ci ho pensato molto”. Secondo Kohlberg il motivo è più veniale (“Mi ha detto che così ha la scusa per passare una settimana o due ad agosto ogni anno a Maiorca, quello è il motivo principale”), ma comunque rimane una nuova avventura per il coach, che già lo scorso anno aveva incontrato la squadra tenendo un discorso. “Guarderò le loro partite tutto l’anno. È divertente non solo avere un investimento finanziario nella squadra, ma anche emotivo — mettendoci il cuore e diventandone parte integrante. La cosa più importante è la cultura che viene creata ogni giorno. Si sta remando tutti nella stessa direzione? Hanno tutti voglia di sostenersi? Hanno tutti voglia di allenarsi ogni giorno, vedere i propri compagni e i propri allenatori? Quella è la cultura che è stata istutuita al Maiorca e ovviamente sta andando bene”. La squadra ha cominciato con un punto nelle prime due gare di campionato, pareggiando 1-1 col Las Palmas e perdendo 1-0 col Villareal, ma vuole continuare a costruire dopo l’ottima stagione passata.