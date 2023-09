Mancano pochi giorni al media day dei Los Angeles Lakers e quindi all'inizio del loro training camp, ma Rob Pelinka ha voluto parlare della costruzione della squadra, delle priorità seguite durante il mercato estivo e delle prospettive per la nuova stagione in una conferenza stampa tenuta al campo di allenamento di El Segundo insieme a coach Darvin Ham. Al centro dei pensieri di Pelinka, come era facile prevedere, c'è stato, c'è e rimane LeBron James. "È incredibile poter osservare il modo in cui LeBron si prepara alla sua 21° stagione in NBA, quasi come se fosse un rookie" ha dichiarato Pelinka, "si allena alle 6 del mattino, durante l'estate l'abbiamo visto molto spesso qui al campo d'allenamento e in sala pesi come se non più di qualsiasi altro compagno". James, reduce da una stagione chiusa a 28,9 punti, 8,3 rimbalzi e 6,8 assist di media, sembra quindi più che pronto per inseguire l'obiettivo di un'altra annata ai massimi livelli. L'obiettivo della squadra, invece, secondo Pelinka, sarà prima di tutto quello di supportare la stella e capitano dei Lakers.