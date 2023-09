20/60

Come inserire una point guard agli ultimi anni della sua carriera da Hall of Fame nella squadra di Steph Curry? La domanda non è di semplice soluzione, specialmente se CP3 non dovesse accettare la “retrocessione” in panchina per la prima volta in carriera (non ha mai disputato neanche una gara da subentrato da quando è in NBA). In attacco possono facilmente coesistere, ma è difensivamente che Steve Kerr deve trovare il ruolo giusto per Paul nella squadra di Curry