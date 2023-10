La saga che circonda James Harden vive un nuovo e tumultuoso capitolo. Dopo il sorprendente ritorno agli allenamenti dei Philadelphia 76ers nella giornata di mercoledì, dopo dieci giorni in cui l’All-Star era rimasto lontano dalla squadra per "motivi personali" (decisione avallata dai Sixers che non lo hanno multato), Chris Haynes di Bleacher Report ha aggiunto ulteriori dettagli su una vicenda davvero particolare. Secondo quanto riportato, i Sixers avrebbero avvicinato Harden chiedendogli di rimanere a Philadelphia per migliorare la sua condizione fisica dopo 10 giorni senza allenarsi, ma Harden ha interpretato quelle parole "come un suggerimento piuttosto che come un obbligo", decidendo quindi di sua volontà di presentarsi in aeroporto per salire sull’aereo che avrebbe accompagnato i Sixers in trasferta, impegnati prima a Milwaukee e poi a Toronto, così da potersi allenare con il suo assistente di riferimento, Rico Hines, presente al seguito della squadra. Quando ha provato a salire sull’aereo, però, Harden è stato fermato da un addetto alla sicurezza che gli ha notificato di "non avere il permesso di accompagnare la squadra", cosa che non è piaciuta per niente a Harden. Il giocatore è comunque tornato a casa senza ulteriori problemi, con il General Manager Elton Brand che gli ha spiegato la decisione sostenendo che al campo di allenamento siano presenti macchinari e strumenti per valutare al meglio le sue condizioni atletiche per permettergli di essere nella miglior forma possibile in vista del debutto casalingo contro Portland, previsto per la notte tra domenica e lunedì.