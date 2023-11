Stasera (alle 19.30 e alle e alle 22.45 su Sky Sport Uno o in streaming su NOW, ma disponibile anche on demand) va in onda la nuova puntata del format che vede protagonisti Federico Buffa e Federico Ferri. Tra i temi trattati, i campioni anche lontano dal campo, grandi uomini oltre che grandi atleti: come i due leggendari centri NBA

La quarta puntata di "Federico Buffa Talks", la produzione originale Sky Sport condotta da Federico Buffa e Federico Ferri, arriva oggi sugli schermi di Sky (alle 19.30 e alle 22.45 in onda su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, ma disponibile anche on demand). E in questa puntata - che parla di gregari diventati campioni, di campioni che fanno ponte tra generazioni e di grandi uomini prima ancora che grandi campioni - c'è anche tanta NBA. Essere campioni ed essere attivisti, come un fatto quasi imprescindibile, è il destino infatti tanto di Kareem Abdul-Jabbar che di Bill Russell. "Kareem – spiega Federico Ferri – sceglie la responsabilità, l'impegno molto presto, da molto giovane, e questa è una caratteristica che lo rende unico. È un ragazzo che decide di impegnarsi, che decide di lottare". "Giustissimo", aggiunge Buffa. "Praticamente il concetto è: io penso con la mia testa, e non mi interessa che il mondo mi guardi come giocatore di basket: io resto un uomo avanzato, istruito, che vuole migliorare e che pensa autonomamente. In questo è l'erede di Bill Russell. Bill Russell è quel tipo di uomo".