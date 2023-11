L'inizio stagione di Jordan Poole non è stato avaro di momenti curiosi, a tratti anche imbarazzanti, e la partita vinta sul campo dei Pistons non è da meno. Sul finire del primo tempo, con il punteggio ancora in bilico, la guardia degli Wizards manda a sedere Cade Cunningham con una finta magistrale, poi si distrae, ritarda il tiro e finisce per essere stoppato da Ausar Thompson. Nella partita dell'ex Warriors ci sono 10 punti con 3/9 dal campo

