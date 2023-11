Dopo un mese di sfide (e sette turni durante i quali le gare di regular season sono valse anche per l'In-Season Tournament) si è completato il tabellone delle otto squadre che si affronteranno il 4 e il 5 dicembre in quattro sfide dirette per guadagnarsi un posto alle Final Four di Las Vegas. E poter sperare così di sollevare al cielo la prima NBA Cup. Ecco i verdetti e le quattro sfide da dentro-o-fuori

VUOI GIOCARE AL NUOVO NBA FANTASY SU SKY SPORT? CLICCA QUI