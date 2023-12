La prima parte della nuova stagione NBA ha portato tante novità e diverse sorprese, tra nuovi tornei come la NBA Cup e squadre e giocatori che hanno stupito, in positivo così come in negativo. L'avvio di regular season ha però regalato anche qualche certezza, in particolare in una tendenza statistica piuttosto significativa già emersa durante la stagione 2022-23. Una stagione in cui i Los Angeles Lakers erano risultati al 1° posto per tiri liberi tentati (2.182), così come migliore di tutte e trenta le squadre era risultato il dato dei liberi concessi agli avversari (1.706). E se è vero che al momento la vetta della classifica del numero complessivo di liberi tentati appartiene, un po' a sorpresa, agli Orlando Magic (557) e che i Lakers (538) devono per ora accontentarsi del 3° posto dietro anche ai Phoenix Suns (542), è altrettanto vero che nessuna delle due squadre che precedono i gialloviola regge il confronto se si considera il differenziale con i liberi concessi agli avversari. Anche in quella specifica classifica i Lakers sono attualmente terzi dietro a New York Knicks e Boston Celtics, le uniche due squadre che spediscono gli avversari in lunetta con frequenza minore rispetto ai ragazzi allenati da Darvin Ham.