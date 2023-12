In assenza di Kyrie Irving, Luka Doncic trascina Dallas alla vittoria in volata sui Lakers. Gli Warriors perdono Draymond Green, espulso nel 3° quarto, e cadono a Phoenix, i Nuggets perdono Nikola Jokic, espulso poco prima dell'intervallo, ma vincono a Chicago. Vittorie casalinghe convincenti per Celtics e Clippers. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI