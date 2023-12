Anche se non siete appassionati di baseball, il nome di Shohei Ohtani vi sarà diventato familiare nell’ultima settimana. La notizia del contratto appena firmato con i Los Angeles Dodgers , infatti, ha trasceso i confini del suo sport: i 700 milioni di dollari che guadagnerà in 10 anni rappresentano l’accordo più remunerativo nella storia dello sport professionistico statunitense , rendendolo di gran lunga il giocatore più pagato della lega. A fare ancora più notizia, poi, è la strutturazione molto particolare del suo contratto, visto che Ohtani guadagnerà solo 2 milioni all’anno nelle prossime 10 stagioni e poi 680 al termine dell’accordo , facendo scendere da 70 a 43 milioni l’impatto del suo contratto sul salary cap dei Dodgers per permettere alla franchigia di costruirgli attorno un superteam con il quale finalmente vincere le World Series , obiettivo che il miglior giocatore di baseball del mondo non è neanche andato vicino a conquistare nei suoi anni ai Los Angeles Angels, visto che non ha mai avuto un record superiore al 50% di vittorie né partecipato alla post-season.

Il video di Kobe per convincerlo a unirsi ai Dodgers

Più che i soldi e la location, a convincere Ohtani è stata quindi la possibilità di vincere anche negli Stati Uniti come già fatto in patria. Ma c’è un altro aneddoto raccontato da ESPN che lo ha convinto a scegliere i Dodgers: durante la presentazione della squadra per convincerlo a firmare con loro, gli è stato mostrato un video nel quale nientemeno che Kobe Bryant si rivolgeva direttamente a lui dicendogli che nulla era come vincere a Los Angeles e nulla era come vincere con i Dodgers. Il video, in realtà, era vecchio di ben sei anni ed era rimasto segreto fino a quel momento: Kobe lo aveva registrato per fare un favore alla squadra (che ha tra i proprietari anche Magic Johnson) nel 2017 quando Ohtani doveva scegliere la sua prima squadra di MLB dopo aver lasciato il Giappone, ma non c’è mai stata la possibilità di usarlo perché Ohtani scelse di firmare per gli Angels. Questa volta però la dirigenza dei Dodgers non si è fatta sfuggire l’occasione e ha colto nel segno: “È stato uno dei punti più alti di tutto il meeting” ha detto Ohtani a ESPN attraverso il suo interprete e consigliere Ippei Mizuhara, nato e cresciuto a L.A. nel mito di Kobe. “Mi ha sorpreso molto vederlo. È stato un messaggio forte e toccante”. Ohtani e Bryant non si sono mai incontrati, ma l’aura di Kobe e la sua voglia di vincere sono sempre stati di ispirazione per il due volte MVP dell’American League, descritto come “Kobe-like” nella sua mentalità ossessiva nei confronti del lavoro e della vittoria. Ora con i Dodgers avrà la possibilità di vincere dei titoli, proprio come fatto da Kobe Bryant con i Lakers nella città degli angeli.