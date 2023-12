Denver batte super Doncic, Lakers ko coi Knicks

Jokic non brilla nella sfida tra candidati MVP contro Doncic (38 punti), ma Denver batte facilmente Dallas davanti al proprio pubblico. I Lakers invece vanno ko contro i Knicks guidati dai 29 di Brunson. Il massimo in carriera di Cunningham da 43 punti non evita a Detroit la 24^ sconfitta consecutiva ad Atlanta, Minnesota rimonta e vince anche a Miami. Chicago sorprende Philadelphia a domicilio, i Clippers vincono l'ottava partita in fila travolgendo Indiana: di seguito tutti i i risultati della notte