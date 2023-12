L.A. suona la Nona, Boston distrugge Sacramento

Nono successo in fila per Leonard e compagni, più forti anche della tripla doppia di Doncic. Boston (in back-to-back) anniente Sacramento anche senza Tatum, i Lakers cadono a Chicago (4° ko nelle ultime 5) mentre Embiid ne rifila 51 alla miglior difesa NBA, e Philadelphia spazza via Minnesota. New York torna a vincere a Brooklyn, Denver espugna Toronto, Miami si aggiudica il derby della Florida, vincono anche Cavs e Pacers