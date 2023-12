Il calendario mette di fronte Bucks e Knicks per due volte nel giro di quarantotto ore, la seconda durante il Christmas Day NBA, ma il duello in programma oggi per l'NBA Saturdays è molto più di un semplice antipasto in attesa dell'abbuffata natalizia. La prima delle due sfide in programma al Madison Square Garden mette di fronte una pretendente al titolo, Milwaukee, e una squadra che vuole confermarsi ai piani alti della Eastern Conference, New York. I Bucks sono reduci da sei vittorie consecutive e, al netto di qualche passaggio a vuoto, sembrano aver iniziato a trovare i giusti equilibri attorno al loro nuovo duo di stelle formato da Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Il greco ha giocato una prima parte di stagione eccellente (30.9 punti, 11 rimbalzi e 5.4 assist di media) mentre l'ex Blazers ha fin qui un pò faticato al tiro (43.6% dal campo complessivo, dato ben lontano da quelli delle sue annate migliori), ma entrambi sembrano comunque impegnati alla ricerca della giusta chimica. Milwaukee, nel frattempo, pur essendo per molti versi ancora un cantiere aperto, è seconda a Est a sola mezza gara di distanza dalla capolista Boston. I Knicks, invece, hanno patito un avvio di regular season tribolato ma le recenti vittorie contro corazzate dell'ovest come Suns e Lakers hanno rianimato i ragazzi di coach Tom Thibodeau. Jalen Brunson (25.3 punti e 5.9 assist di media) e Julius Randle (22.7 punti e 9.5 rimbalzi di media) rimangono i leader di una squadra che ha perso il suo perno difensivo, il centro Mitchell Robinson, la cui stagione è già finita a causa di un infortunio alla caviglia. Alla "World's most famous arena" l'atmosfera sarà come sempre quella delle grandi occasioni e l'appuntamento è alle ore 18.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.