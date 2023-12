I New York Knicks e i Toronto Raptors hanno raggiunto un accordo per uno scambio di mercato: OG Anunoby, Malachi Flynn e Precious Achiuwa finiscono ai Knicks in cambio di RJ Barrett, Immanuel Quickley e una seconda scelta al Draft. I Knicks migliorano così la loro difesa con l’intenzione di rifirmare Anunoby in estate, quando sarà free agent

Come un fulmine a ciel sereno si accende il mercato della NBA. A muoversi è uno dei nomi più attesi, quello di OG Anunoby : in scadenza di contratto a fine stagione, i Toronto Raptors hanno deciso di evitare un nuovo "caso VanVleet" e cederlo già alla fine del 2023, trovando un accordo con i New York Knicks . I dettagli dello scambio anticipati da Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic sono i seguenti: Anunoby, Malachi Flynn e Precious Achiuwa si trasferiscono a New York in cambio di RJ Barrett (canadese di Toronto, un ritorno a casa per lui), Immanuel Quickley (anche lui in scadenza, diventerà restricted free agent) e una seconda scelta al Draft 2024 appartenente ai Detroit Pistons, quindi molto probabilmente la 31.

I motivi dello scambio per i Knicks e per i Raptors

New York investe così su questa squadra costruita attorno a Jalen Brunson e Julius Randle cercando di migliorarla nella metà campo difensiva, dopo che l’infortunio di Mitchell Robinson aveva fatto peggiorare sensibilmente il rendimento difensivo della squadra di coach Tom Thibodeau. Il prezzo non è basso, visto che Barrett è comunque stato terza scelta assoluta al Draft 2019 (nonché rinnovato al massimo salariale un anno fa) e Quickley è una delle migliori guardie di riserva dell'intera lega, ma se non altro non hanno dovuto cedere scelte al primo giro del Draft per acquisire uno dei migliori difensori perimetrali della NBA, nonché un ottimo tiratore da tre punti sugli scarichi (37.5% da tre in carriera). Achiuwa e Flynn sono stati inseriti sopratutto per motivi salariali, ma sul fondo della rotazione potrebbero dare qualche minuto utile a Thibodeau, che perde due giocatori su cui faceva grande affidamento ma ne guadagna uno su cui New York intende puntare per gli anni a venire, visto che in estate andrà rinnovato ad alte cifre. Per i Raptors invece si tratta del primo passo di un processo di ricostruzione che potrebbe portare anche alla cessione di Pascal Siakam, aggiungendo talento giovane e "di casa" come Barrett e un'ottima guardia con margini di miglioramento come Quickley, migliorando un backcourt che aveva bisogno di un'iniezione di talento.