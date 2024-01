I Lakers soffrono ma vincono, Mavs ko a sorpresa

I Lakers soffrono fino all'ultimo contro Toronto ma vincono grazie a uno strepitoso Anthony Davis da 41 punti, firmando il suo massimo stagionale. Dallas cade in casa contro Memphis guidata da un super Desmond Bane nonostante i 64 punti della coppia Doncic-Irving. Quinta vittoria su cinque per New York con Anunoby (23 punti), tutto facile per Sacramento a Detroit (Sabonis in tripla doppia) e per Minnesota a Orlando (Banchero sottotono con 18 punti)