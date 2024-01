Era il 13 giugno 2019, sono passati per l'esattezza 1.679 giorni tra la data in cui i Toronto Raptors si sono laureati campioni NBA e quella in cui anche Pascal Siakam ha abbandonato la franchigia canadese, lasciando il solo Chris Boucher come unico "rappresentante" di quella squadra campione. Un paio di giocatori si sono ritirati, un altro paio sono in Asia, tanti ancora in NBA (ma in squadre diverse), uno gioca in Italia. Ecco che fine hanno fatto i protagonisti di quella squadra che ha scritto la storia