Da una parte c'è Atlanta, che ha deciso di rinnovare il roster e non ritiene Dejounte Murray incedibile, anzi. Dall'altra c'è San Antonio, che ha maturato la convinzione di dover migliorare l'organico attorno a Victor Wembanyama e punta prima di tutto su un playmaker. Le premesse per il ritorno di Murray in Texas, quindi, ci sarebbero tutte, ma l'affare non è così semplice. Per far quadrare lo scambio occorrerebbe coinvolgere una terza squadra, e "Bleacher Report" l'ha individuata