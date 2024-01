Sembra essere passata un’eternità, ma se si riportasse indietro il calendario di soli due anni James Harden affronterebbe la sfida in programma per l’ NBA Sundays con la maglia di quelli che invece si troverà di fronte come avversari. L’avventura dell’ ex MVP 2018 a Brooklyn è stata breve e poco fortunata, così come quella successiva a Philadelphia . E anche quella ai Clippers , a dire il vero, non era iniziata al meglio. Dopo lo scambio con i Sixers , infatti, erano arrivate 6 sconfitte di fila , campanello d’allarme in relazione all’inserimento dell’ultimo arrivato nei meccanismi di squadra. Dopo la vittoria contro Houston , altra ex squadra di Harden , lo scorso 17 novembre, però, i Clippers hanno cominciato a cambiare marcia e da lì in poi il record è stato di 23 vittorie a fronte di 7 sconfitte . Non solo, i ragazzi di coach Tyronn Lue hanno vinto 9 delle ultime 11 partite , risalendo la classifica della Western Conference che al momento li vede al 4° posto . Dall’altra parte, invece, la stagione di Brooklyn è fin qui stata assai più piatta e in definitiva molto deludente. Dopo un avvio discreto , infatti, i Nets hanno perso 15 delle ultime 20 partite , dando l’impressione di non poter contare su un progetto tattico solido e ancor di più su una quantità di talento in grado di confermarne lo status di squadra da playoff a Est. L’ennesimo infortunio occorso a Ben Simmons (solo 6 partite giocate in stagione), in teoria perno della rinnovata versione di Brooklyn , e le complicazioni create da un roster con tanti giocatori in scadenza di contratto ha generato un rendimento mediocre, che al momento vede Mikal Bridges e compagni fuori anche dalla zona play-in. La sorprendente vittoria sui Lakers di venerdì notte, però, potrebbe aver galvanizzato lo spogliatoio, accendendo la speranza di poter piazzale il secondo colpo in trasferta alla Crypto.com Arena.

Attacchi a metà campo, a decidere è il talento dei singoli

Se c’è una cosa che Clippers e Nets, squadre create con premesse e aspettative molto diverse tra loro, hanno in comune è la tendenza ad affrontare gli avversari a difesa schierata. I Clippers sono infatti 27° per passo medio (98.13), mentre i Nets sono 24° (98.53). A fare la differenza, in questo senso, è il talento a disposizione: i Clippers, forti di un organico molto profondo e guidati da stelle assolute come Kawhi Leonard (23.8 punti di media con il 52% dal campo e il 44.1% da tre) e Paul George (23.9 punti e 5.5 rimbalzi di media) sono 6° per efficienza offensiva, mentre i Nets, che hanno in Mikal Bridges (21.3 punti e 5.2 rimbalzi di media) e nella sorpresa Cam Thomas (20.6 punti in 28.6 minuti di media giocati, quasi sempre entrando dalla panchina) i soli attaccanti in grado di essere davvero pericolosi palla in mano, si piazzano solo 16°. Il divario che separa le due protagoniste dell’NBA Sunday è meno netto per quanto riguarda la metà campo difensiva, con i Clippers a piazzarsi al 13° posto e i Nets al 18°. Si tratta però di dati fortemente influenzati, in negativo per i Clippers e in positivo per i Nets, dall’avvio di stagione. Dopo l’inizio tortuoso, infatti, i Clippers sono la 2° squadra di tutta la NBA per percentuale di vittorie dietro ai soli Boston Celtics, mentre nell’ultimo mese Brooklyn ha fatto meglio solo delle squadre sul fondo delle due Conference come San Antonio, Washington, Charlotte e Detroit. Sulla carta, quindi, non dovrebbe esserci storia, ma i Nets hanno già dimostrato contro i Lakers di poter impensierire tutti sulla singola partita. Per scoprire chi avrà la meglio l’appuntamento è dalle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.