Premettiamo subito che il Net Rating (la combinazione di efficienza offensiva ed efficienza difensiva, ovvero i punti segnati e subiti su 100 possessi) è un dato statistico di squadra. Ma per capire l'impatto di un singolo giocatore è interessante vedere come vadano le cose - a livello di squadra appunto - quando è in campo e quando è in panchina. Qui sotto la classifica dei migliori in questa stagione, in base alla somma tra i due dati: net rating in campo + net rating (negativo) in panchina