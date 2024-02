La partita è ampiamente decisa a favore di Cleveland e manca meno di un minuto alla fine, quando un blocco troppo energico portato da Zach Collins manda prima per terra e poi su tutte le furie Donovan Mitchell, che reagisce attaccando l'avversario. È solo l'ultimo episodio di una gara caratterizzata da continue tensioni tra i due e il risultato è un fallo di categoria "flagrant 2" per il lungo degli Spurs e un tecnico per la stella dei Cavs, entrambi espulsi

