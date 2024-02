Il ritorno di Gallinari a Boston non è da escludere se dovesse raggiungere un buyout con Detroit, ma le opzioni della coppia Mazzulla-Stevens sono diverse, anche in virtù della trade exception da 6.2 milioni di dollari a disposizione ottenuta nell'affare Grant Williams con Dallas. Ecco tutti i nomi sul taccuino dei Celtics per completare il roster con il quindicesimo contratto. E dare l'assalto al titolo

VUOI GIOCARE AL NUOVO NBA FANTASY SU SKY SPORT? CLICCA QUI