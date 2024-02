In attesa che il nuovo media deal (ancora da firmare, ma che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2025-26) gonfi ulteriormente le casse della lega di Adam Silver, qui di seguito analizziamo da dove provengono le entrate, come sono suddivise e quali aree assicurano maggior guadagno. Un business ancora in espansione che nel mondo sportivo, in America, è secondo solo alla NFL