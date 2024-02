Sul campo, poco dopo, è successo di tutto: Cavaliers e Mavericks non si sono risparmiati colpi duri e la partita è finita con l'incredibile buzzer beater da metà campo di Max Strus. Prima, però, Donovan Mitchell non aveva perso occasione per ribadire la sua stima verso l'avversario che di lì a poco si sarebbe trovato di fronte. "La sua maglia dovrebbe essere ritirata, non ci sono dubbi" ha dichiarato Mitchell parlando del grande ex di serata Kyrie Irving, "ha portato un titolo a questa città, l'unico nella storia della franchigia e c'è la sua firma in quella vittoria". L'attuale stella dei Cavs ha poi allargato il ragionamento ad altri due protagonisti di quell'impresa: "Penso che la sua e le maglie di Kevin Love e LeBron James dovrebbero essere tutte ritirate, non si può sottovalutare ciò che hanno fatto per Cleveland e per i Cavs".