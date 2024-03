Il giovane dei Kings lanciato in contropiede palla in mano non ha fatto una grandissima figura. Come notato da Alessandro Mamoli e Matteo Soragna, vedendo LeBron che sprintava verso di lui per recuperare Ellis è andato in confusione, fintando un impobabile alley-oop per un compagno. James non ha battuto ciglio sulla finta, e l'azione è finita con una palla persa tragicomica di Sacramemnto e la stella dei Lakers che ha lanciato un'occhiata interrogativa all'avversario del tipo "Ma cosa volevi fare?"