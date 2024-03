Zion Williamson trascina i Pelicans, che battono i Clippers in una sfida importante per la classifica della Western Conference. Simone Fontecchio è il migliore in campo ma Detroit perde contro Miami, Denver vince a San Antonio. Successo di misura dei Jazz sugli Hawks, Phoenix passa a Charlotte e Orlando piazza il colpo a Toronto. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI