Nikola Jokic si avvia a vincere il suo terzo premio di MVP in quattro anni, suggellando così quello di MVP delle Finals conquistato negli scorsi playoff. Nel corso della storia però tantissimi grandi giocatori non sono riusciti a vincere il premio di MVP della regular season, alcuni nonostante abbiano in bacheca uno o più trofei da miglior giocatore delle finali. Il sito HoopsHype ha messo in fila i 25 migliori di sempre a non essere mai stati nominati Most Valuable Player